00:31, 13 марта 2026Из жизни

Ури Геллер заявил о передаче сверхспособностей Трампу и Нетаньяху

Иллюзионист Геллер заявил, что научил Трампа и Нетаньяху общаться телепатически
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: ChinaFotoPress / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Известный израильский иллюзионист Ури Геллер заявил о передаче сверхспособностей президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Об этом сообщает Daily Star.

79-летний Геллер, прославившийся умением гнуть ложки «силой мысли», утверждает, что научил лидеров общаться телепатически. По словам иллюзиониста, президент США и израильский премьер теперь успешно осваивают новые умения и используют мысленную связь вместо защищенных линий связи. Геллер опубликовал в соцсети X видео, на котором политики якобы обмениваются мыслями на фоне кадров военных ударов по Ирану. «Вы теперь знаете, кто помог Дональду и Биби активировать их сверхспособности», — написал он.

Пользователи соцсетей отреагировали на заявление Геллера скептически и посоветовали фокуснику «пойти гнуть ложки». Сам иллюзионист, владеющий шотландским островом Лэмб, также ранее рассказывал, что хранит прядь волос Трампа в пуленепробиваемом кейсе и планирует использовать его ДНК для создания психоклона.

Ранее Ури Геллер заявил, что власти США привлекли его к осмотру гигантского корабля пришельцев в Южной Корее. По словам Геллера, он долгое время скрывал эту информацию, так как получал угрозы от таинственных организаций, которые требовали, чтобы он держал язык за зубами.

