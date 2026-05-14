Известному российскому актеру понадобилась срочная помощь врачей

Актеру Андрею Кузичеву стало плохо с сердцем прямо во время спектакля «Идиот»

Известному российскому актеру Андрею Кузичеву понадобилась срочная помощь врачей. Как сообщает Telegram-канал Mash артисту стало плохо с сердцем прямо во время спектакля «Идиот», где он играет главную роль.

По словам зрителей в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина в Москве, антракт затянулся дольше обычного минут на 15. У 55-летнего артиста сильно подскочило давление и медики оказывали ему всю необходимую помощь во время перерыва.

Однако Кузичев не оставил зрителей и доиграл в постановке режиссера Сергея Тонышева до конца, а также вышел на финальный поклон.

Андрей Кузичев известен многим по ролям в сериалах «Не родись красивой», «Дети Арбата», фильму «Вызов» и многим другим кинокартинам.

Ранее медики спасли 42-летнюю российскую актрису и ведущую программы «ДНК» Анну Казючиц.