15:09, 13 мая 2026Интернет и СМИ

Известную российскую телеведущую спасли от передозировки успокоительными

Mash: Врачи спасли ведущую НТВ Анну Казючиц от передозировки успокоительными
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известную 42-летнюю российскую актрису и ведущую программы «ДНК» на канале НТВ Анну Казючиц спасли от передозировки успокоительными. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Сообщается, что телеведущая выпила пачку седативных препаратов и почувствовала слабость. Медики, прибывшие в ее квартиру на Малой Грузинской улице в Москве, промыли телеведущей желудок.

По данным Mash, незадолго до этого Казючиц посещала токсиколога и узнавала, какие риски могут быть при передозировке успокоительных.

Ранее стало известно, что популярный американский стример Clavicular (настоящее имя — Брейден Питерс) попал в больницу после передозировки наркотиками. Питерсу стало плохо в прямом эфире.

До этого сообщалось, что комик и актер из США Энди Дик потерял сознание на улице. Позднее он признался, что употребляет наркотики.

