Известную российскую телеведущую спасли от передозировки успокоительными

Mash: Врачи спасли ведущую НТВ Анну Казючиц от передозировки успокоительными

Известную 42-летнюю российскую актрису и ведущую программы «ДНК» на канале НТВ Анну Казючиц спасли от передозировки успокоительными. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Сообщается, что телеведущая выпила пачку седативных препаратов и почувствовала слабость. Медики, прибывшие в ее квартиру на Малой Грузинской улице в Москве, промыли телеведущей желудок.

По данным Mash, незадолго до этого Казючиц посещала токсиколога и узнавала, какие риски могут быть при передозировке успокоительных.

