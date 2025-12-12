Реклама

14:49, 12 декабря 2025

Известный комик потерял сознание на улице

Комик из США Дик потерял сознание на улице и признался в употреблении наркотиков
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Amy Graves / Getty Images for Kash Hovey

Известный американский комик и актер Энди Дик потерял сознание на улице и позже признался в употреблении наркотиков. Об инциденте пишет New York Post.

Юмористу стало плохо на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. Очевидец, охранник местного торгового центра, рассказал журналистам, что Дик сидел на ступеньках у винного магазина и в какой-то момент потерял сознание, а его лицо и руки посинели.

По его словам, спутники комика применили назальный спрей с налоксоном — препаратом, который используется как первая помощь при передозировке наркотиков. «Я думал, что он умер. (...) Он не реагировал ни на что», — признался очевидец. Он отметил, что затем Дику помогли врачи скорой помощи. Позже юмористу стало легче, он смог самостоятельно встать.

Сам юморист заявил TMZ, что с ним все в порядке. При этом Дик признался, что, перед тем как ему стало плохо на Голливудском бульваре, он принял наркотик, который ему предложил незнакомец.

Ранее сообщалось, что английская телеведущая Лора Вудс потеряла сознание во время прямого эфира на телеканале ITV. Позже представители телеканала заявили, что состояние телезвезды улучшилось.

