20:54, 3 декабря 2025Интернет и СМИ

Телеведущая упала в обморок в прямом эфире

Английская телеведущая Лора Вудс упала в обморок в прямом эфире
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ITV

Английская телеведущая Лора Вудс потеряла сознание во время прямого эфира на телеканале ITV. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел во время обсуждения товарищеского матча между сборными Англии и Ганы. Ведущая беседовала с бывшими профессиональными футболистами Ианом Райтом и Анитой Асанте, когда внезапно почувствовала себя плохо и начала падать. Собеседники поймали ее и попытались вернуть в вертикальное положение, но она не смогла удержаться на ногах и упала в обморок.

Сразу после этого трансляцию прервали на рекламу. Когда рекламная пауза закончилась, зрителям сообщили, что Вудс не продолжит вести эфир.

Позднее представители ITV, комментируя инцидент, заявили, что ведущая уже чувствует себя хорошо. «Как вы, наверное, все знаете, Лора Вудс заболела в начале программы, но мы хотим заверить вас, что сейчас с ней все в порядке», — сказали на канале. Другие подробности не приводились.

Ранее сообщалось, что ведущая британского шоу «Этим утром» (This Morning) на канале ITV Кэт Дили сломала зуб в прямом эфире. Конфуз сильно рассмешил ее коллегу.

