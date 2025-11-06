Интернет и СМИ
15:39, 6 ноября 2025

Телеведущая сломала зуб в прямом эфире и рассмешила коллегу

Ведущая британского шоу «Этим утром» Кэт Дили сломала зуб в прямом эфире
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: This Morning / ITV / Daily Mail

Ведущая британского шоу «Этим утром» (This Morning) на канале ITV Кэт Дили сломала зуб в прямом эфире. Конфуз сильно рассмешил ее коллегу Бена Шепарда, на это обратило внимание издание Daily Mail.

В выпуске Дили и Шепард ели яблоки в карамели, которые для них приготовил приглашенный шеф-повар. Гость программы отметил, что десерт получился мягким, но при этом посоветовал ведущим есть его аккуратно. Когда Дили откусила от яблока кусок, то замерла и начала обеспокоенно водить языком по передним зубам. Заметив это, коллега спросил у нее, все ли в порядке, но она промолчала.

«У меня сломался зуб!» — воскликнула спустя время Дили. В ответ Шепард рассмеялся. После этого ведущая пожаловалась, что у нее нет времени сходить к стоматологу.

Ранее сообщалось, что британский комик Боб Мортимер пошутил над Дили в эфире шоу «Этим утром». Он обратился к ведущей со словами «ты воняешь» и заставил ее открыть рот от удивления.

