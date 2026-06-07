Раскрыта стоимость прохода судов по Ормузскому проливу

Иранский политик Зангене: Суда платят до 2 млн долларов за проход через Ормузский пролив

Суда платят Ирану до двух миллионов долларов за проход через Ормузский пролив. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на члена иранской парламентской комиссии по бюджету и планированию Мохсена Зангене.

По данным издания, средняя стоимость за проход варьируется от 1,5 до 2 миллионов долларов. «Доходы, полученные в рамках этой программы, поступают в государственную казну», — заметил иранский политик.

Зангене отметил, что для сбора средств был создан специальный орган — Управление проливом Персидского залива. С начала мая уже 300 иностранных судов подали заявки для безопасного прохода.

Ранее США сменили тактику в отношении судов в Ормузском проливе. По данным Bloomberg, они пытаются разблокировать его более мягким способом.