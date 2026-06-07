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16:57, 7 июня 2026Мир

Раскрыта стоимость прохода судов по Ормузскому проливу

Иранский политик Зангене: Суда платят до 2 млн долларов за проход через Ормузский пролив
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Суда платят Ирану до двух миллионов долларов за проход через Ормузский пролив. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на члена иранской парламентской комиссии по бюджету и планированию Мохсена Зангене.

По данным издания, средняя стоимость за проход варьируется от 1,5 до 2 миллионов долларов. «Доходы, полученные в рамках этой программы, поступают в государственную казну», — заметил иранский политик.

Зангене отметил, что для сбора средств был создан специальный орган — Управление проливом Персидского залива. С начала мая уже 300 иностранных судов подали заявки для безопасного прохода.

Ранее США сменили тактику в отношении судов в Ормузском проливе. По данным Bloomberg, они пытаются разблокировать его более мягким способом.

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