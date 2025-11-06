Интернет и СМИ
02:30, 6 ноября 2025

Гость шоу обратился к ведущей со словами «ты воняешь» и заставил ее открыть рот от шока

Британский комик Боб Мортимер в эфире «Этим утром» пошутил над ведущей Кэт Дили
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ITV

Британский комик Боб Мортимер, ставший гостем шоу «Этим утром» (This Morning) на канале ITV, пошутил в прямом эфире над ведущей Кэт Дили. На это обратило внимание издание Daily Mail.

В выпуске комик рекламировал свою новую книгу, которая получила название «Большой башмак» (The Long Shoe). На вопрос о том, как проходил процесс ее написания, Мортимер ответил, что лежал на диване с ноутбуком на коленях, а рядом с ним была его кошка.

В этот момент Дили села рядом с ним и притворилась кошкой. Комик погладил ведущую по голове, после чего обратился к ней со словами «ты воняешь». Его фраза заставила ее открыть рот от шока. «У моей кошки проблемы с зубами. Я не про тебя говорил», — оправдался Мортимер, после чего похлопал собеседницу по плечу.

Ранее известная британская телеведущая Лоррейн Келли рассказала о непристойном сообщении, которое она получила от мужа во время прямого эфира. По словам телезвезды, в тот день она надела на работу одежду с глубоким вырезом.

