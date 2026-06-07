Трамп рассказал о разногласиях с Нетаньяху

Трамп заявил о разногласиях с Нетаньяху по вопросу Ливана

У президента США Дональда Трампа существуют разногласия по некоторым вопросам с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу NBC.

«Я с ним не согласен по паре вещей. Я хотел бы, чтобы у Ливана была лучшая жизнь», — заметил он, уточнив, что в целом хорошо ладит с главой израильского правительства.

По словам американского лидера, в администрации США хотели бы, чтобы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносила более точечные атаки по радикальной шиитской группировке «Хезболла». При этом Трамп уточил, что Соединенные Штаты могли бы помочь израильским военным с корректировкой их тактики.

Ранее о противоречиях с Трампом рассказал и Нетаньяху. По его словам, между лидерами возникают тактические разногласия.