Известная телеведущая получила непристойное сообщение от мужа во время прямого эфира

Телеведущая Келли получила непристойное сообщение от мужа во время прямого эфира

Известная британская телеведущая Лоррейн Келли рассказала о непристойном сообщении, которое она получила от мужа во время прямого эфира. Воспоминаниями она поделилась в разговоре с изданием The Mirror.

По словам ведущей, однажды она надела на работу одежду с глубоким вырезом, и во время прямого эфира муж сделал ей комплимент. «Он прислал мне короткое сообщение: "Классные сиськи!" Он оценил», — уточнила Келли.

Ведущая отметила, что периодически получает от мужа подобные пикантные сообщения.

Ранее сообщалось, что Келли вручили трусы с волосами в прямом эфире. Когда ведущая взяла подарок в руки, то призналась, что у нее нет слов. Перед этим Келли сделали двусмысленный комплимент в эфире шоу. В ответ ведущая рассмеялась.

Лоррейн Келли замужем за телеоператором Стивом Смитом. Они поженились в 1992 году, у пары есть дочь.