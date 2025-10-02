Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:03, 2 октября 2025Интернет и СМИ

Телеведущий похвалил булочки гостьи шоу и смутил коллегу

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: metro.co.uk

Ведущий программы Good Morning Britain («Доброе утро, Британия») на канале ITV Эд Боллс сделал двусмысленный комплимент гостье шоу, журналистке Лоррейн Келли и смутил коллегу Сюзанну Рид. На это обратило внимание издание Metro.

В эфире Боллс и Рид анонсировали выход спецвыпуска авторской программы Келли «Лоррейн» о раке молочной железы. Ведущие обсудили участие журналистки в фотосессии, для которой она позировала топлес, прикрыв грудь двумя булками.

«Отличная пара булочек», — похвалил гостью шоу Боллс. В ответ Келли рассмеялась и пошутила, что самому ведущему понадобятся булки побольше. «Похоже, твои булочки отлично поднялись», — добавил ведущий, обращаясь к журналистке.

Слова Боллса привели в замешательство Рид. «Ты же знаешь, что мы в эфире», — осадила она коллегу. «Знаю, я просто поддержал шутку», — оправдался он.

Ранее сообщалось, что ведущий британской программы «Этим утром» (This Morning) на ITV Бен Шепард смутил коллегу Кэт Дили шуткой про интимную жизнь с женой. Его попросили не отвлекаться от темы сюжета.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России испытали новейший кинетический перехватчик дронов «Изделие 545». На что он способен?

    Стало известно об отказах в выплатах взрослым детям бойцов СВО из-за нестыковок в законе

    ЕС столкнулся с проблемой из-за «стены дронов»

    Эксперт перечислил главных союзников России в случае войны с НАТО

    «Бабушкина» прическа из 50-х стала трендом

    Российский регион попросил у ФАС добиться снижения цен на бензин

    Россияне решили заработать на передаче данных разведке Украины

    Таксист-мигрант переехал на машине сотрудника российского аэропорта и попал на видео

    Цены на нефть упали до минимума с начала лета

    Захарова обвинила Украину в розыгрыше «детской карты»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости