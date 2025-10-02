Телеведущий похвалил булочки гостьи шоу и смутил коллегу

Ведущий программы Good Morning Britain («Доброе утро, Британия») на канале ITV Эд Боллс сделал двусмысленный комплимент гостье шоу, журналистке Лоррейн Келли и смутил коллегу Сюзанну Рид. На это обратило внимание издание Metro.

В эфире Боллс и Рид анонсировали выход спецвыпуска авторской программы Келли «Лоррейн» о раке молочной железы. Ведущие обсудили участие журналистки в фотосессии, для которой она позировала топлес, прикрыв грудь двумя булками.

«Отличная пара булочек», — похвалил гостью шоу Боллс. В ответ Келли рассмеялась и пошутила, что самому ведущему понадобятся булки побольше. «Похоже, твои булочки отлично поднялись», — добавил ведущий, обращаясь к журналистке.

Слова Боллса привели в замешательство Рид. «Ты же знаешь, что мы в эфире», — осадила она коллегу. «Знаю, я просто поддержал шутку», — оправдался он.

Ранее сообщалось, что ведущий британской программы «Этим утром» (This Morning) на ITV Бен Шепард смутил коллегу Кэт Дили шуткой про интимную жизнь с женой. Его попросили не отвлекаться от темы сюжета.