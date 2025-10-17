Телеведущая получила в подарок трусы с волосами в прямом эфире и потеряла дар речи

Британская телеведущая Лоррейн Келли получила пикантный подарок и потеряла дар речи. Инцидент произошел в прямом эфире ее авторской программы «Лоррейн» (Lorraine) на телеканале ITV, передает The Mirror.

В передаче ведущая обсуждала вместе с приглашенной журналисткой Люси Кейв стринги с искусственными волосами, которые выпустила американская телезвезда Ким Кардашьян. Гостья шоу сообщила, что все белье уже распродано, но она сшила для Келли похожую модель.

После этого Кейв достала белые трусы с волосами. «Я потратила на них несколько часов. На самом деле это была борода», — пошутила журналистка. Келли, ошеломленная откровенным подарком, взяла его в руки, после чего призналась, что у нее нет слов.

Через некоторое время ведущая все же отреагировала на презент. «Это ужасно. Я смотрю на это, это просто ужасно», — сказала Келли, глядя на трусы, после чего рассмеялась.

Ранее сообщалось, что Келли снялась топлес, прикрыв грудь двумя булочками. Телеведущий Эд Боллс, впечатленный откровенной фотосессией коллеги, сделал ей двусмысленный комплимент.