Машино-места в новостройках Москвы за год подорожали почти в 1,5 раза

«Ъ»: Средняя стоимость машино-места в новостройках Москвы за год выросла на 46 процентов

Машино-места в новостройках, возведенных в старых границах Москвы, за год подорожали почти в 1,5 раза. Об этом сообщает «Коммерсант» («Ъ») со ссылкой на аналитику консалтинговой компании Ricci.

Согласно информации издания, средняя стоимость машино-места в новостройках Москвы выросла на 46 процентов за год и составила 5,4 миллиона рублей. Основными причинами подорожания аналитики называют рост себестоимости строительства и рабочей силы и сокращение объема предложения на фоне стабильного спроса.

Объем продаваемых парковочных мест упал на 44 процента, до 3,2 тысячи, добавили эксперты.

В материале отмечается, что рост стоимости квартир в среднем ценовом сегменте за прошедший год оказался меньше в два раза — на 22 процента — и достиг 51 миллиона рублей.

Ранее россиянам назвали повышающие стоимость квартиры факторы. Эксперты отмечают, что один только вид из окна может прибавить к стоимости квартиры 15 процентов. Близость к метро увеличивает стоимость на 10-20 процентов, а соседство с парками, набережными и зелеными зонами — еще на 15-25 процентов.