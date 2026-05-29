11:33, 29 мая 2026

Россиянам назвали повышающие стоимость квартиры факторы

Девелопер Ханнанова: Вид из окна может прибавить к стоимости квартиры 15 %
Виктория Клабукова
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Один только вид из окна может прибавить к стоимости квартиры 15 процентов. Какие характеристики при перепродаже могут заметно увеличить ценник на жилплощадь, «Известиям» рассказала вице-президент по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова.

Прежде всего стоимость объекта формирует местоположение. Так, в престижных районах цена недвижимости может быть выше на 50-70, чем на аналогичные лоты на окраинах. Близость к метро увеличивает стоимость на 10-20 процентов, а соседство с парками, набережными и зелеными зонами — еще на 15-25 процентов.

Панорамный вид из окна на город, реку или исторические объекты прибавляет к стоимости объекта до 15 процентов. Если же окна выходят на соседний дом или шумную магистраль, жилье может потерять в стоимости те же 15 и даже 20 процентов. Квартира на 40-м этаже с панорамой города, по статистике, продается на 10-12 процентов дороже, чем аналогичный лот на 10-м этаже с видом во двор. Однако в таких небоскребах обязательно должны быть скоростные лифты, подчеркнула Ханнанова.

На ценник также значительно влияет и тип дома. Кирпич и монолит ценятся на 20-40 процентов дороже панельных, а экономсегмент может стоить втрое дешевле, чем ЖК более высокого класса. При этом, после того как новостройку вводят в эксплуатацию, эффект новизны постепенно пропадает, а темпы роста цен начинают отставать от рынка.

Большое значение имеет также планировка. Квартиры с окнами на две или три стороны стоят в среднем на 5-7 процентов дороже, а наличие балкона или террасы прибавляет еще 15 процентов. Ликвидность лота также повышают изолированные комнаты и просторные кухни-гостиные, отмечает девелопер. Качественная отделка позволяет выставить квартиру на 10-20 процентов дороже, чем объект без ремонта. Вместе с тем такая прибавка к стоимости не позволяет вернуть всех вложенных в ремонт средств, добавила эксперт. Чистовая отделка «под ключ» позволяет продать квартиру на 5-10 процентов дороже. При этом покупатель платит не за сам ремонт, а за экономию времени.

Ремонт стал для россиян главным критерием при выборе жилья. Выбирая квартиру в новостройке, 90 процентов россиян отдают предпочтение вариантам с ремонтом или отделкой от застройщика.

