00:59, 14 мая 2026

Норвегия занялась планированием переговоров с Россией

Александра Синицына
Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Норвегия занялась планированием переговоров с Россией, целью которых станет обеспечение безопасности в Арктике. Уточняется, что их хотят провести на оперативном и стратегическом урочне, рассказал пресс-секретарь штаба Вооруженных сил страны Руне Хаарстад, передают «Известия».

«Обеспечение безопасности российского и норвежского персонала, работающего на Крайнем Севере, помогает поддерживать безопасность и стабильность самого региона», — подчеркнул чиновник.

Хаарстад добавил, что Москва и Осло контактируют на стратегическом уровне согласно двустороннему договору об инцидентах на море. Целью таких встреч является повышение безопасности кораблей и их экпажей, когда они оказываются близко друг от друга.

По словам прес-секретаря штаба ВС Норвегии, хотя общение с РФ сведено к минимуму, приоритет страны в том, чтобы уделять внимание темам, которые она готова обсуждать.

Ранее посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил, что НАТО вынашивают планы морской блокады России. Он подчеркнул, что Москве есть чем ответить на угрозы стратегическим морским коммуникациям и притязаниям на ресурсы Арктики.

