Посол рассказал о планах стран НАТО против России

Посол Корчунов: Страны НАТО вынашивают планы морской блокады России

Страны Североатлантического альянса вынашивают планы частичной или полной морской блокады России. Об этом «Известиям» рассказал посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

Он отметил, что государства НАТО обладают значительными военно-морскими потенциалами и уже продемонстрировали готовность применять их для ограничения свободы судоходства.

«Вынашиваются планы частичной или полной морской блокады нашей страны», — заявил Корчунов, добавив, что недооценивать серьезность подобных противоправных поползновений нельзя. Дипломат указал, что России есть чем ответить на угрозы стратегическим морским коммуникациям и притязаниям на ресурсы Арктики.

Ранее Корчунов рассказал, что страны Североатлантического альянса, включая Норвегию, буквально переводят балтийско-арктический регион на «казарменное положение».