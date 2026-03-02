Посол рассказал о планах стран НАТО против России

Страны Североатлантического альянса вынашивают планы частичной или полной морской блокады России. Об этом «Известиям» рассказал посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
Он отметил, что государства НАТО обладают значительными военно-морскими потенциалами и уже продемонстрировали готовность применять их для ограничения свободы судоходства.
«Вынашиваются планы частичной или полной морской блокады нашей страны», — заявил Корчунов, добавив, что недооценивать серьезность подобных противоправных поползновений нельзя. Дипломат указал, что России есть чем ответить на угрозы стратегическим морским коммуникациям и притязаниям на ресурсы Арктики.
Ранее Корчунов рассказал, что страны Североатлантического альянса, включая Норвегию, буквально переводят балтийско-арктический регион на «казарменное положение».