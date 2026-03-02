Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:06, 2 марта 2026Мир

Посол рассказал о планах стран НАТО против России

Посол Корчунов: Страны НАТО вынашивают планы морской блокады России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Страны Североатлантического альянса вынашивают планы частичной или полной морской блокады России. Об этом «Известиям» рассказал посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

Он отметил, что государства НАТО обладают значительными военно-морскими потенциалами и уже продемонстрировали готовность применять их для ограничения свободы судоходства.

«Вынашиваются планы частичной или полной морской блокады нашей страны», — заявил Корчунов, добавив, что недооценивать серьезность подобных противоправных поползновений нельзя. Дипломат указал, что России есть чем ответить на угрозы стратегическим морским коммуникациям и притязаниям на ресурсы Арктики.

Ранее Корчунов рассказал, что страны Североатлантического альянса, включая Норвегию, буквально переводят балтийско-арктический регион на «казарменное положение».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обратился к иранским военным с ультиматумом

    «Евротройка» пригрозила Ирану

    Посольство сообщило о попытках диверсий на «Турецком потоке»

    Посол рассказал о планах стран НАТО против России

    Звезда номинированного на «Оскар» фильма вышла в свет в прозрачном наряде

    Замужняя женщина столкнулась с проблемой из-за орального секса

    Украину попросили помочь в отражении атак Ирана

    Британия одобрила просьбу США об ударах в Иране

    Стало известно о массированной атаке дронов ВСУ на российский город

    В Иране раскрыли последствия атаки на базу США в Иракском Курдистане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok