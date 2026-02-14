Российский посол рассказал о планах НАТО взять Россию в морскую блокаду

Посол РФ в Осло Корчунов: Страны НАТО вынашивают планы морской блокады России

Государства НАТО вынашивают планы частичной или полной морской блокады России и переводят балтийско-арктический регион на «казарменное положение», заявил в интервью посол в Осло Николай Корчунов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, страны Североатлантического альянса, включая Норвегию, буквально переводят балтийско-арктический регион на «казарменное положение».

«Ограничивая свободу судоходства в нарушение норм международного права», — подчеркнул он.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что НАТО в ходе учений в Балтийском море отрабатывает сценарий нападения на Россию.