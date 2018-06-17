Европа усомнилась в способности США защитить ее от России

Европа начала понимать, что в вопросах защиты от ряда вызовов, в том числе России, нельзя рассчитывать только на помощь США. Об этом заявил президент Латвии Раймонт Вейонис, передает TVnet.

По его словам, перед НАТО сейчас стоят несколько угроз: нестабильность на юге Североатлантического альянса, в Сирии, Северной Африке, растущее влияние Китая. Политик отмечает, что один из вызовов — «демонстрирующая свои мускулы Россия».

Вейонис отметил, что единство Запада находится под угрозой, и призвал укреплять «мягкую безопасность», в том числе и борьбу с гибридными угрозами.

Материалы по теме Угар сабли Как Россия отреагирует на активность НАТО в Прибалтике

Ранее 3 июня сообщалось, что НАТО создаст 30-тысячный резерв для оперативного отражения нападения России. Соединение, которое должно быть приведено в боевую готовность в течение 30 дней, будет иметь в своем распоряжении несколько сотен истребителей и кораблей.

Россия уже высказывала озабоченность ростом военного присутствия НАТО «в тех районах Европы, где была договоренность этого не делать». Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что число учений, проводимых Североатлантическим альянсом, многократно увеличилось. При этом легенды этих учений большей частью носят характер сдерживания России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!