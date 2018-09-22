Спасение ненастоящих жертв химатаки в Сирии попало на видео

Видеозапись «Белых касок» с несколькими дублями инсценировки химической атаки в Идлибе появилась на видеохостинге YouTube, однако через несколько минут была удалена. Содержание ролика доступно на арабской и английской версии агентства SANA.

Как сообщает агенство, всего было записано три сценария съемок химатаки. В пятиминутном ролике члены связанной с сирийской оппозицией организации «Белые каски» поливают водой людей, якобы пораженных химоружием. Участники съемок в нескольких сценариях меняются ролями и предстают то в роли жертв, то в роли медиков, уточняет SANA. Кроме того, отличаются детали одежды одних и тех людей на видеозаписи.

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Сообщается, что видео готовилось для обвинения правительственных сил Сирии в проведении химатаки с целью спровоцировать удары коалиции во главе с США по сирийской армии.

11 сентября российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что в провинции Идлиб начались съемки постановочной атаки с применением химического оружия. В Минобороны отметили, что по заранее заготовленному сценарию снимается оказание помощи мирным жителям «Белыми касками» после «якобы применения сирийской армией так называемых бочковых авиабомб с отравляющими веществами». Госдепартамент США позже обвинил Россию в проведении информационной кампании против «Белых касок».

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