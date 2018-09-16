Перехват сирийскими ПВО израильской ракеты над Дамаском попал на видео

Сирийские системы противовоздушной обороны сбили несколько израильских ракет над международным аэропортом Дамаска. Об этом сообщает местное агентство SANA. Видеозапись перехвата снарядов появилась на YouTube.

О пострадавших не сообщается.

Аэропорт стал одной из площадок 60-й международной дамасской ярмарки. Она завершилась 15 сентября. На выставке также была представлена российская экспозиция по линии Минпромторга. В мероприятии принимали участие несколько тысяч человек, отмечает Expoclub.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!