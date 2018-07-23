Израиль ударил новой системой ПРО по сирийским ракетам

Израильские военные перехватили две ракеты класса «земля-земля», запущенные в приграничных районах Сирии во время боев между правительственными войсками и оппозицией. Об этом сообщает The Times of Israel.

Из-за опасений того, что сирийские ракеты с зарядом весом приблизительно полтонны перелетят на израильскую территорию, была применена новая система ПРО «Праща Давида».

О нанесенном ущербе, а также о пострадавших не сообщается.

Материалы по теме Война ракет и радаров Израиль и Палестина опробовали новые вооружения

Запуск сирийских ракет и израильских противоракетных систем активировал многочисленные предупреждающие сирены на севере Израиля, в том числе в городах Цфат и Кацрин.

23 июля в Израиле с рабочим визитом находятся министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава российского Генштаба Валерий Герасимов. По предварительной информации, главной темой для обсуждения станет сирийский конфликт.

«Праща Давида» — система ПРО, разрабатывавшаяся в Израиле с 2008 года. Она предназначена для борьбы с тактическими баллистическими ракетами и неуправляемыми реактивными снарядами, применяемыми на дальности от 40 до 300 километров. В состав системы включена двухступенчатая ракета-перехватчик Stunner.

В конце 2015 года стало известно, что Израиль успешно провел последнее испытание системы ПРО «Праща Давида».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!