Эль Фаннинг опубликовала фото топлес

Американская актриса Эль Фаннинг опубликовала откровенные фото из отпуска

Американская актриса Эль Фаннинг разместила откровенные фото из отпуска. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда «Малефисенты» разместила серию фото, на одном из которых она предстала топлес. Артистка в плавках повязала на голову косынку, демонстрируя обнаженную спину. Фаннинг сидела на берегу пруда, расположенного у камней и газона.

Пользователи сети оценили внешность знаменитости в комментариях под постом. «Ссамая красивая женщина в мире...», «Ангельская внешность», «Прекрасная Эль», — заявили они.

В мае 2025 года Эль Фаннинг разместила фото топлес в Каннах. Она опубликовала кадр, на котором прикрывала руками оголенную грудь. При этом актриса была одета в капроновые колготки, юбку миди и остроносые туфли на высоком каблуке.