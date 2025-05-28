Эль Фаннинг разместила фото топлес в Каннах

Американская актриса Эль Фаннинг разместила откровенное фото в Каннах. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя звезда «Малефисенты» опубликовала кадр, на котором она предстала топлес, прикрыв руками обнаженную грудь. Помимо этого, она надела черную юбку миди, подчеркивающую фигуру.

Образ дополнили капроновые колготки и остроносые туфли на высоких каблуках. Известно, что артистка находилась на Лазурном Берегу.

Ранее в мае Эль Фаннинг поддержала тренд на самый модный цвет 2025 года. Она вышла в свет в наряде Prada сливочного оттенка на премьере фильма «Полный неизвестный».