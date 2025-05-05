Раскрыт самый модный цвет 2025 года

NYP: Цвет сливочного масла стал самым модным в 2025 году

Журналисты The New York Post (NYP) раскрыли самый модный цвет 2025 года. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

По данным экспертов, оттенок сливочного масла стал самым популярным. Так, в своих нарядах его выбирали актриса Эмма Коррин на лондонской премьере фильма «Носферату». Она была на мероприятии в платье бренда Alexander McQueen.

Также артистка Синтия Эриво появилась на вечеринке для номинантов на премию «Оскар» в изделии длины миди Jacquemus. Кроме того, певица Ариана Гранде посетила европейскую премьеру картины «Злая» в пышном платье Ralph Lauren масляно-желтого цвета.

"Wicked: Part One" European Premiere - Arrivals LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 18: Ariana Grande attends the "Wicked: Part One" European Premiere at The Royal Festival Hall on November 18, 2024 in London, England. (Photo by Neil Mockford/WireImage). Фото: Neil Mockford / WireImage / Getty Images

Тенденцию поддержали актриса Эль Фаннинг в наряде Prada на премьере фильма «Полный неизвестный» и актер Тимоти Шаламе, появившийся на «Оскаре» в желтом кожаном наряде Givenchy.

В апреле стилист назвала тренды весны 2025 года. Эксперт Мария Буйнецкая рассказала, что в моду вошли романтика и женственность, воздушные платья в пастельных тонах с цветочными принтами, изящной вышивкой, воланами и рюшами.