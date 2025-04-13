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06:00, 13 апреля 2025ЦенностиЭксклюзив

Стилист назвала тренды весны 2025 года

Стилист Буйнецкая назвала прозрачную обувь главным трендом весны 2025 года
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Victor VIRGILE / Getty Images

Весна 2025 года — это время цветов, кружев и нежных силуэтов, рассказала персональный стилист Мария Буйнецкая. Тренды сезона она назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, в моде романтика и женственность, воздушные платья в пастельных тонах с цветочными принтами, изящной вышивкой, воланами и рюшами. Кружево становится главным акцентом: оно может быть как основным материалом, так и деликатной отделкой, отметила Буйнецкая.

«Особенно эффектно смотрится, когда кружевные "подъюбники" выглядывают из-под юбок или свитеров, добавляя образу пикантности и многослойности. Маст-хэв сезона — подчеркнутая талия, создающая женственный и элегантный силуэт. Она актуальна и в платьях, и в жакетах», — поделилась стилист.

В моде также лаконичность и строгость линий, сообщила собеседница «Ленты.ру», уточнив, что основой стильных образов станут четкие силуэты, монохромные сочетания и сложный крой без лишних деталей. Она посоветовала использовать костюмы с широкими брюками и укороченными пиджаками, асимметричные блузы с архитектурным кроем, платья-футляры с геометрическими вырезами.

Бохо-шик этом сезоне играет с новой силой. В тренде многослойность, бахрома, воланы, макраме. Джинсы-клеш, свободные блузы с вышивкой и длинные кардиганы плюс казаки — идеальный образ в стиле бохо. Шелковые платки носим со всем, не только в стиле бохо

Мария Буйнецкаястилист

Кроме прочего, в моде 90-е и спорт-шик: корсеты, джинсовые куртки, цветной деним. Можно использовать смелые комбинации: ветровки с вечерними юбками, олимпийки с классическими брюками, указала стилист.

«Игра с полупрозрачными тканями достигает новых высот. В этом сезоне прозрачность может быть как многослойной и загадочной, так и откровенной. Носим блузки и плащи из шифона и органзы, прозрачные юбки. Главный тренд — прозрачная обувь, создающая эффект "невесомости"», — обозначила эксперт.

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В трендовым цветам она отнесла коричневый во всех вариациях, нежный «цвет сливочного масла», пастельные тона (мята, лаванда, пудровый розовый), белый, красный, бордо и серый. Из принтов в моде анималистика: змея, леопард, зебра, корова; геометрия: клетка, полоска, горох; цветочный мотивы — от мелких россыпей до крупных бутонов. Из материалов следует особое внимание уделить замше — для пальто, юбок и аксессуаров, атласу — для вечерних образов. Кожа, прозрачные ткани, вельвет и твид тоже в моде.

Ранее редакторы французской версии журнала Vogue назвали трендом весны и лета 2025 года многослойные и плиссированные юбки, а также фасоны с оборками.

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