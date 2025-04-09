Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:42, 9 апреля 2025Ценности

Залысины неожиданно стали трендом у мужчин

NYP: Залысины стали трендом у мужчин благодаря популярному сериалу «Белый лотос»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: IMAGO / CraSH / imageSPACE / Globallookpress.com

Залысины неожиданно стали трендом у мужчин благодаря популярному сериалу «Белый лотос». Об этом сообщает New York Post (NYP).

Выяснилось, что поклонники принялись подражать стилю и внешности 53-летнего актера Уолтона Гоггинса, который сыграл одну из ролей в картине. Мужчина предстал в кадре с залысинами на лбу. Тренд на подобную прическу среди мужчин прозвали «эффектом Уолтона Гоггинса» в соцсетях.

Материалы по теме:
Сару Джессику Паркер считают иконой стиля. Почему она отказалась бороться со старостью?
Сару Джессику Паркер считают иконой стиля.Почему она отказалась бороться со старостью?
25 июня 2022
«Меня преследовали, мне угрожали» Фейсконтрольщики повелевали судьбами на входе в ночные клубы. Куда они пропали?
«Меня преследовали, мне угрожали»Фейсконтрольщики повелевали судьбами на входе в ночные клубы. Куда они пропали?
3 февраля 2023

По мнению парикмахера Люка Хершерсона, залысина у актера привлекла внимание зрителей из-за его харизмы. «Это комбинация уверенности в себе, харизмы, поведения и самого стиля Гоггинса. Тот факт, что он принимает свой недостаток, а не пытается скрыть его, придает ему шлейф: "Мне все равно на ваше мнение". Все это привлекает», — подытожил эксперт.

В марте у 20-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко увидели залысины.

    Обсудить
    Последние новости

    Ефремов дал первый комментарий после освобождения из колонии

    Басков пожаловался на последствия санкций

    «Почту России» собрались спасать за счет продажи лекарств

    Бывший сотрудник фотоателье пытался продать базу фотографий военных ВС России и попался

    ВСУ получили японскую гусеничную технику

    ВСУ атаковали церковь в Курской области с прятавшимися внутри людьми

    Решение звезды 90-х отречься от дочерей объяснили

    Руководителя УФСИН российского региона арестовали на два месяца

    У россиян появился новый быстрорастущий способ заработка

    Россия вышлет двух румынских дипломатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше