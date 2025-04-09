NYP: Залысины стали трендом у мужчин благодаря популярному сериалу «Белый лотос»

Залысины неожиданно стали трендом у мужчин благодаря популярному сериалу «Белый лотос». Об этом сообщает New York Post (NYP).

Выяснилось, что поклонники принялись подражать стилю и внешности 53-летнего актера Уолтона Гоггинса, который сыграл одну из ролей в картине. Мужчина предстал в кадре с залысинами на лбу. Тренд на подобную прическу среди мужчин прозвали «эффектом Уолтона Гоггинса» в соцсетях.

По мнению парикмахера Люка Хершерсона, залысина у актера привлекла внимание зрителей из-за его харизмы. «Это комбинация уверенности в себе, харизмы, поведения и самого стиля Гоггинса. Тот факт, что он принимает свой недостаток, а не пытается скрыть его, придает ему шлейф: "Мне все равно на ваше мнение". Все это привлекает», — подытожил эксперт.

В марте у 20-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко увидели залысины.