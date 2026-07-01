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21:42, 1 июля 2026Спорт

Медведев вышел в третий круг Уимблдона

Российский теннисист Медведев победил Мериду и вышел в третий круг Уимблдона
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Susan Mullane / Imagn Images / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона 2026 года. Результаты доступны на сайте турнира.

В матче второго круга спортсмен одержал победу над 84-й ракеткой мира испанцем Даниэлем Меридой. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:5, 6:2. В следующем раунде 30-летний россиянин сыграет с победителем противостояния между американцем Брэндоном Накашимом и немцем Яном-Леннардом Штруффом.

Медведев, занимающий девятое место в мировом рейтинге, дважды доходил до полуфинала Уимблдона — в 2023 и 2024 годах. На его счету 23 титула ATP.

Уимблдон продлится до 12 июля. Общий призовой фонд турнира составляет 64,2 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее букмекеры оценили вероятность победы российской теннисистки на Уимблдоне. Из россиянок на Уимблдоне выступят Диана Шнайдер и Мирра Андреева. Вероятность победы хотя бы одной из них оценивается в 9,5 процента.

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