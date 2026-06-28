Вероятность победы российской теннисистки на Уимблдоне оценили в 9,5 процента

Вероятность победы российской теннисистки на Уимблдоне оценили в 9,5 процента. Об этом сообщает Betonmobile.

Из россиянок на Уимблдоне выступят Диана Шнайдер и Мирра Андреева. Вероятность победы хотя бы одной из них оценивается в 9,5 процента. Это в три раза больше, чем показатель российских теннисистов-мужчин. Из россиян на турнире сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Турнир «Большого шлема» в Уимблдоне начнется 29 июня и завершится 12 июля. Действующим победителем турнира среди мужчин является итальянец Янник Синнер, а среди женщин — полька Ига Швентек.

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