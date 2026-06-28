Блогерша Виктория Боня предсказала победителя чемпионата мира по футболу 2026 года. Видео об этом она записала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Боня заявила, что у нее есть ощущение, что чемпионат мира выиграет сборная Португалии. Она пожелала команде успеха и отметила, что персонально желает завоевать трофей нападающему Криштиану Роналду.
Ранее издание Goal назвало фаворита чемпионата мира-2026 по итогам второго тура группового этапа. Лидером списка осталась Аргентина, Франция сохранила второе место, Испания поднялась на третье место, Германия — на четвертое, а Англия опустилась с третьей позиции на пятую.
Сборная Португалии в матче 1/16 финала чемпионата мира сыграет с национальной командой Хорватии 3 июля. Встреча начнется в 2 ночи по московскому времени.