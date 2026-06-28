Блогерша Виктория Боня заявила, что чемпионат мира по футболу выиграет сборная Португалии

Блогерша Виктория Боня предсказала победителя чемпионата мира по футболу 2026 года. Видео об этом она записала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Боня заявила, что у нее есть ощущение, что чемпионат мира выиграет сборная Португалии. Она пожелала команде успеха и отметила, что персонально желает завоевать трофей нападающему Криштиану Роналду.

Ранее издание Goal назвало фаворита чемпионата мира-2026 по итогам второго тура группового этапа. Лидером списка осталась Аргентина, Франция сохранила второе место, Испания поднялась на третье место, Германия — на четвертое, а Англия опустилась с третьей позиции на пятую.

Сборная Португалии в матче 1/16 финала чемпионата мира сыграет с национальной командой Хорватии 3 июля. Встреча начнется в 2 ночи по московскому времени.