Майора ВСУ из бригады «Лють» Залесского ликвидировали ВС России под Краматорском

Российские военные ликвидировали замкомандира роты батальона «Полтава» из бригады нацполиции Украины «Лють» майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Залесского, который участвовал в боях за Иловайск в 2014 году, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«На краматорском направлении ликвидирован майор ВСУ Роман Залесский», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Залесский был известен своими националистическими взглядами, участвовал в карательных операциях ВСУ в Донбассе в 2014 году.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили бойцов ВСУ, отправленных на помощь сослуживцам.