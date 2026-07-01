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21:38, 1 июля 2026Бывший СССР

Российские военные ликвидировали майора ВСУ из бригады «Лють»

Майора ВСУ из бригады «Лють» Залесского ликвидировали ВС России под Краматорском
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные ликвидировали замкомандира роты батальона «Полтава» из бригады нацполиции Украины «Лють» майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Залесского, который участвовал в боях за Иловайск в 2014 году, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«На краматорском направлении ликвидирован майор ВСУ Роман Залесский», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Залесский был известен своими националистическими взглядами, участвовал в карательных операциях ВСУ в Донбассе в 2014 году.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили бойцов ВСУ, отправленных на помощь сослуживцам.

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