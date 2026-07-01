Российские военные ликвидировали замкомандира роты батальона «Полтава» из бригады нацполиции Украины «Лють» майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Залесского, который участвовал в боях за Иловайск в 2014 году, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«На краматорском направлении ликвидирован майор ВСУ Роман Залесский», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Залесский был известен своими националистическими взглядами, участвовал в карательных операциях ВСУ в Донбассе в 2014 году.
Ранее Вооруженные силы России уничтожили бойцов ВСУ, отправленных на помощь сослуживцам.