Бывший СССР
09:08, 27 марта 2026

ВС России ликвидировали спешивших на помощь сослуживцам бойцов ВСУ

ВС России ликвидировали бойцов ВСУ, отправленных на помощь сослуживцам
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), отправленных на помощь сослуживцам. Об этом рассказал командир штурмового взвода 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Монгол, передает ТАСС.

«Они [ВСУ] вышли на своего старшего и запросили подмогу. Противник им ее предоставил, но наши [войска] эту подмогу ликвидировали», — заявил он.

Это произошло на запорожском направлении.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ готовятся контратаковать в Запорожской области. Украинское командование, по его словам, перебросило к населенному пункту Комсомольское (украинское название — Гуляйпольское) штурмовые подразделения, состоящие в том числе из бывших заключенных.

