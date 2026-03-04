ВС России ударами ФАБ уничтожили мост ВСУ в Запорожье

Уничтоженный ударами ФАБ мост у Хитровки в Запорожье попал на видео

Российские войска ударами фугасных авиабомб (ФАБ) уничтожили использовавшийся Вооруженными силами Украины (ВСУ) мост у Хитровки в Запорожье. Кадры разрушенного инфраструктурного объекта публикует Telegram-канал «Изнанка».

«Уничтоженный ФАБами мост в районе населенного пункта Хитровка на запорожском направлении», — говорится в публикации.

На опубликованном видео показываются разрушенное полотно моста, а также два обвалившихся перекрытия.

Ранее стало известно, что ВСУ готовятся контратаковать в Запорожской области. По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинское командование перебросило к населенному пункту Комсомольское (украинское название — Гуляйпольское) штурмовые подразделения, состоящие в том числе из бывших заключенных.