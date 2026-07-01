В России высказались о партнерстве с Европой

Дмитриев: Настоящие европейские лидеры и сами европейцы хотят видеть Россию как партнера

Настоящие европейские лидеры стремятся к партнерству с Россией. Такое мнение высказал в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Пробуждение происходит по мере того, как рушатся ложные левые нарративы, а настоящие европейские лидеры и сами европейцы хотят видеть Россию как партнера», — написал Дмитриев.

Так спецпредставитель российского президента прокомментировал пост с заявлением сопредседателя правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупаллы о том, что Европа нуждается в новом «порядке стабильности» с Россией в качестве партнера.

Ранее потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк оценил вероятность войны России и Европы.