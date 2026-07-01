Российские военные уничтожили майора батальона «Полтава» Залесского

По данным силовых структур, российские военные уничтожили майора украинского батальона «Полтава», участвовавшего в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства сообщил, что на краматорском направлении был ликвидирован майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Залесский.

По его словам, Залесский участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года, а позднее был понижен в должности до заместителя командира роты батальона «Полтава».

Ранее российские войска серией ударов в районе Харькова подавили работу средств противовоздушной обороны (ПВО), а также поразили склады и узлы связи ВСУ.