Путин рассказал о гражданской войне в России на рубеже веков

В середине 1990-х — начале 2000-х годов в России шла гражданская война. Об этом в четверг, 18 октября, заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция доступна на официальном сайте форума.

По словам президента, в те годы россияне стали свидетелями и участниками «трагических событий».

«Тогда на территории России просто шла гражданская война. Она не носила глобального, общенационального характера, но это прямое столкновение, прямая война. С использованием авиации, тяжелой техники и так далее. С большим количеством бандформирований на территории нашей страны, причем в значительной степени укомплектованных выходцами из террористических организаций», — пояснил Путин.

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Он подчеркнул, что с тех пор властям удалось добиться желаемых результатов в борьбе с терроризмом. При этом глава государства отметил, что избавиться от терроризма в целом пока не удается, так как для решения этой проблемы необходима слаженная работа всех государств в рамках существующего международного права на базе ООН.

Путин также напомнил, что именно в рамках борьбы с терроризмом Россия начала активно проводить военные операции на территории Сирии.

В 1994 году в России началась Первая чеченская война (официальное название — Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике), целью которой было возвращение контроля над территорией Чечни, где в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия. Она продолжалась до 31 августа 1996 года, в результате были убиты более пяти тысяч российских военнослужащих и до 80 тысяч мирных жителей.

В 1999 году после серии терактов в российских городах, в том числе в Москве, началась Вторая чеченская война, которая была официально завершена в 2009 году. По официальным данным, в ней погибли по меньшей мере 7385 российских военнослужащих.

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