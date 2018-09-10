Шведы испугались нацистов во власти

Шведский премьер-министр Стефан Лёвен заявил о необходимости «объединиться» против националистической партии «Шведские демократы». Его слова передает Associated Press. Беспокойство главы правительства вызвали результаты парламентских выборов.

Националисты набрали 17,6 процента голосов, став третьей по популярности политической силой в Швеции. Голосование показало, что правящую Социал-демократическую партию в настоящий момент поддерживает меньше шведов, чем когда-либо в истории страны, — за нее проголосовали 28,4 процента избирателей. На фоне дебатов об иммиграции голоса потеряла и правоцентристская Умеренная партия, сохранив, однако, второе место в парламенте.

По мнению премьера, «все ответственные партии должны делать что-то со сложившейся ситуацией». Он считает, что партия «с нацистскими корнями» никогда не предложит ничего, кроме ненависти. «Мы несем моральную ответственность. Мы должны объединить все силы. Мы не будем скорбеть, мы будем организовываться», — подчеркнул Лёвен.

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Лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон поздравил сторонников с победой. Из-за того, что ни одна из действующих партий не станет вступать в коалицию с ультраправыми, правящей партии придется объединяться с бывшими соперниками — у левых партий больше нет возможности составить парламентское большинство. В ином случае шведский парламент останется вообще без правящей коалиции.

Главная претензия националистов и их сторонников к правительству Лёвена — то, что интересы мигрантов оно ставит выше интересов шведских граждан. За годы лидерства Окессона партия сделала многое, чтобы изменить свой имидж: поменяла символ с горящего факела на мирный цветок, очистила свои ряды от сочувствующих нацизму.

Поддержку населения «демократы» получили на фоне миграционного кризиса. Во время него 10-миллионная Швеция приняла 163 тысячи иммигрантов — в пересчете на душу населения это больше, чем в какой-либо другой стране Евросоюза.

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