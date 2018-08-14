Десятки машин по непонятной причине спалили за ночь в Швеции

Группа неизвестных молодых людей сожгла десятки автомобилей в шведском Гётеборге и его окрестностях в ночь на вторник, 14 августа. Об этом передает Reuters.

По данным полицейских, за одну ночь около 100 машин были подожжены или разбиты в самом городе и соседних Тролльхеттане и Фалькенберге. Несколько автомобилей сожгли и в столице страны Стокгольме. Стражи порядка также не сообщили, сколько человек участвовали в подобной агрессивной акции.

Как рассказал премьер-министр страны Стефан Лёвен, произошедшее выглядит как хорошо спланированная акция. «Практически как военная операция», — отметил он. Кто мог подготовить поджоги, глава правительства сказать не смог.

«У нас были периоды с большим числом пожаров, но чтобы в один вечер и за такой короткий промежуток времени в разных местах — такого я не знаю», — отметила представитель полиции западного региона Улла Брем, пишет ТАСС. В правоохранительных органах отметили, что акцию могли координировать через соцсети. Поджигатели были в капюшонах и кепках, так что опознать их практически невозможно.

Reuters отмечает, что в Швеции наблюдается рост насилия в районах с высоким уровнем безработицы и другими проблемами. Агентство указывает, что беспорядки в ночь на 14 августа похожи на происходившее в Стокгольме в 2013 году. Тогда молодежь громила улицы столицы и ее окрестности из-за убийства полицейскими 69-летнего мужчины с мачете: стражей порядка обвинили в жестокости. В то же время причины последней акции остаются под вопросом.

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