Мужчина поджег заправку бумажкой и попал на видео

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Полиция разыскивает неизвестного мужчину, устроившего пожар на заправке в Нью-Йорке. Видео с места происшествия распространила полиция города, сообщает The Independent.

На кадрах видно, как молодой человек начинает лить топливо в канистру, а затем сначала обливает основание терминала, а после полностью окатывает его бензином. Потом он быстро поджигает бумажку, которую все это время держит в руке, и кладет ее в лужу. Топливо моментально вспыхивает, так что поджигатель еле успевает отбежать.

В результате пострадал один человек, находившийся рядом. 21-летнего молодого человека доставили в больницу, его состояние оценивается как серьезное, но стабильное. Как рассказали полицейские, пострадавший кашлял кровью, у него также были проблемы с дыханием, передает NBC New York.

По данным стражей порядка, поджигатель скрылся. Отмечается, что он приехал на заправку в районе Статен-Айленд на синем минивэне.

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