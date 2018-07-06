Мир
 
Последние новости
В Японии казнили организовавшего теракт в метро лидера религиозной секты
Москвичи бросились скупать элитную недвижимость
Москвичу отрубило палец обручальным кольцом
Неймар вдохновил детей на массовые симуляции
В России высмеяли обещание Порошенко поднять в Крыму украинский флаг
Назван самый популярный у болельщиков ЧМ русский роман
Немецкие школьники стали чаще издеваться над евреями
Инвалиду на Украине порвали рот за русскую речь
Утопивший солдата на танке российский офицер попросился в Сирию
Новости партнеров

Саудовская женщина погорела из-за права водить машину

Перейти в «Мою Ленту»

В Саудовской Аравии сожгли машину местной жительницы из-за того, что она поступает «против воли Аллаха», садясь за руль. Об этом сообщает The Independent.

Сальма аль-Шари пользовалась автомобилем, чтобы помогать пожилым родителям, живущим в деревне Самад (административный округ Мекка). Аль-Шари, которая работает кассиром в магазине, также поведала, что вложилась в покупку машину, уроки вождения и водительское удостоверение сразу, как объявили о скорой отмене ограничения. Он отметила, что это было для нее важно, ведь ранее она тратила половину своей зарплаты в 800 долларов на водителя.

По словам 31-летней женщины, мужчины из деревни ей неоднократно угрожали, однако она решила не обращать внимания на упреки, и тогда ее машину сожгли.

В Twitter появилось видео с места происшествия. На записи слышно, как женщина со слезами в голосе причитает, глядя на горящую машину.

Полиция в настоящее время ищет устроивших поджог. По неподтвержденным данным, власти округа временно предоставили женщине другой автомобиль.

24 июня вступил в силу закон, разрешающий саудовским женщинам управлять автомобилем. Его анонсировали в сентябре 2017 года, а в начале июня открылись специальные автокурсы. До этого Саудовская Аравия оставалась единственной в мире страной, где с 1957 года действовал запрет на вождение для женщин.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Saudi woman’s new car set on fire by young men who harassed her
Телеведущая поплатилась за легкое платье в кадре
Саудовские женщины дождались возможности сесть за руль
Саудовская Аравия отменила запрет женщинам водить машины
Другие материалы рубрики
Мир00:0114 июня
Эрнесто Че Гевара

Красный зверь

Че Гевара убивал детей, насиловал женщин и дико вонял. Романтикой и не пахло
22:53 5 июля

Французы разочаровались в своем президенте

19:11 5 июля

Сотрудницу фонда матери Терезы арестовали из-за проданного ребенка

20:56 5 июля

В подтопленную пещеру с детьми случайно закачали воду

Мир00:04 5 июля

Демон криминала

Его жизнь круче боевиков. Из тюрьмы он сбежал на вертолете
18:25 5 июля

В индийском штате животным дали права

18:55 5 июля

Россия предложила запретить США проводить соревнования

17:08 5 июля

Британцы отравились «Новичком» в новом месте

Мир00:02 3 июля

Недетский мир

Дети под опиумом вкалывают и умирают. Европа не против
14:57 5 июля

Сербия поддержала неделимую Украину

11:24 5 июля

Тысячи людей эвакуированы из-за забравшейся на Статую Свободы женщины

10:42 5 июля

Великобритания попросила у России помощи в расследовании инцидента с «Новичком»

Россия
«Я с мертвым сыном на руках побежала»
Она растит инвалида. Полицейские хотят посадить ее из-за запрещенного лекарства
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»
Россиянок обвиняют в «шлюховатости». Их преследуют и унижают толпы мужчин
Генпрокуратура возьмется за дело против матери ребенка-инвалида
Крупный пожар в центре Москвы сняли на видео
«Пациент мертв, но сведений об этом нет»
Россияне умирают от рака. Статистика это скрывает?
Утопивший солдата на танке российский офицер попросился в Сирию
Оппозиционер сбежал из Нигерии на ЧМ в Москву и попросил убежища
Все материалы
Мир
«Новичок» снова ударил по Британии
Новые жертвы на грани смерти. С отравления Скрипалей прошло четыре месяца
Французы разочаровались в своем президенте
В подтопленную пещеру с детьми случайно закачали воду
В индийском штате животным дали права
Россия предложила запретить США проводить соревнования
Британцы отравились «Новичком» в новом месте
Демон криминала
Его жизнь круче боевиков. Из тюрьмы он сбежал на вертолете
Все материалы
Бывший СССР
«Я не буду возвращать деньги в Россию»
Они годами отмывали русские миллиарды. Теперь их зачистят
Автомобиль с директором фармкомпании подорвали на Украине
Украина приготовилась обсудить обмен журналиста Вышинского
В Киеве придумали «идеальный» план возвращения Донбасса
«Пусть Москва лежит в руинах»
Украинские националисты учат детей убивать русских
Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Украинская мать задумала продать сына ради покупки жилья
Все материалы
Экономика
Добро пожаловать
Китайцы захватывают Европу. США не против
Европа ответила на торговую агрессию США
Китайский связной
Они шпионят за всем миром. Их боится даже ЦРУ
«Газпром» попытался объяснить арест «Северного потока» в Швейцарии
Подсчитаны потери россиян от повышения НДС
Простые секреты правильной пищи
Легче купить правильную еду, чем заставить себя ее готовить
Короткое замыкание
Они изменили мир и спасли Ленина, но их сгубила жадность
Все материалы
Силовые структуры
«В Америке я все поставил на воровские рельсы»
Грузинский авторитет сколотил банду и стал самым влиятельным русским Нью-Йорка
Черные властелины
Криминальные короли России бьются за воровской престол. Что о них известно?
Отфутболили
Что случается с иностранными болельщиками в России: коварный тест
Повредившего картину Репина вандала отправят к психиатрам
Прокуроры смогут отправлять россиян в психбольницы через суд
Массовая драка сибирских подростков попала на видео
Четвертый за неделю зек сбежал из красноярской колонии
Все материалы
Наука и техника
«Россия скатывалась в Cредневековье»
Зачем большевики утопили в крови древнейший русский город
Балтийскому морю предрекли необратимую катастрофу
США рассекретили сотни видео испытаний атомных бомб
Нереальный упырь
Доктор-вампир из Лондона лечит и калечит: обзор игры Vampyr
Полетали и хватит
«Роскосмос» отдаст все за самую бесполезную ракету России
Минобороны рассказало о рекорде советской субмарины
В России рассказали о боевом опыте Су-57
Все материалы
Спорт
Шашки наголо
Хорваты унизили Месси и готовы побеждать. России будет сложно
Названы города с самыми красивыми болельщицами чемпионата мира
В России появился памятник ноге Акинфеева
Шпаргалка спасла сборную Англии в серии пенальти на чемпионате мира
Пьяный дебошир попал под бывшего чемпиона UFC
Футболист сборной России назвал главный козырь команды
Капитан Ураган
У Англии новый герой. Он разносит соперников и творит историю
Все материалы
Культура
Из жизни насекомых
Кино недели: от «Человека-муравья и Осы» до «Пылающего»
«Думала, что умру при виде Рианны»
Сара Полсон о «8 подругах Оушена» и «Американской истории ужасов»
Капкан эволюции
Почему женщины влюбляются в геев и возможен ли идеальный брак без любви
Вокалистка Garbage Ширли Мэнсон рассказала о наслаждении от мазохизма
«Это связано с хреновой жизнью огромной страны»
Актеры и писатели говорят о русских правду. За это их травят и оскорбляют
Умер автор девятичасового фильма о зверствах нацистов в лагерях смерти
Голливудский актер рассказал об измене возлюбленной с Пчелой из «Бригады»
Все материалы
Интернет и СМИ
Посланные за смертью
Они засыпают на могилах и доживают свой век в одиночестве
Поцеловавших корейского репортера россиянок обвинили в домогательствах
Google возложил вину за утечку документов на россиян
Роскомнадзор заинтересовался утечкой Google-документов россиян
Трамп с пулеметом в руках перепугал американцев
Обнаружен компьютерный вирус-«дурак»
Неприкасаемые
Северной Корее не нужны ядерные бомбы. У Ким Чен Ына есть кое-что помощнее
Все материалы
Ценности
Ко-ко-кошник
Почему российские фанаты надели петушиные гребешки
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Создан адаптированный для инвалидов модный комбинезон
Выпущены «облитые кровью» джинсы
Парни в фуражках
Их боялись, над ними смеялись, но им подражали
Платье и шляпа как у Меган Маркл пошли нарасхват
Меган Маркл начала вредить брендам
Все материалы
Путешествия
«Все девушки дома сидят»
Загадочные и прекрасные места, где нет русских
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Облака изысканной кухни
В популярном московском ресторане появился новый шеф
Полсотни туристов пропали в Таиланде из-за шторма
Отель признали худшим в стране из-за драной мебели и крови на диване
«Натали Турс» начала выплату компенсаций
Названы причины повышенной усталости в отпусках
Все материалы
Из жизни
«Повезло, что я не вмазал ей по лицу»
Уличные банды устроили рэп-террор. Не щадят даже бабушек
Австралиец перепутал цифру и перевел тысячи долларов незнакомцу
«Очередь за квартирами как в СССР»
История москвички, переехавшей в Швецию
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
Девочка пережила укус морского существа и отказалась бросать море
Филиппинец казнил таракана на электрическом стуле
Львы растерзали охотников за носорогами
Все материалы
Доработанные суперУАЗы
Ульяновские внедорожники, которые «прокачали» иностранцы
За Йоахима Лева
Немцы порвали «бензиновый» рекорд гонки Пайкс Пик на электромобиле
Внедорожники из суперкаров
Раньше они разгонялись до 300 км/ч, а теперь могут это делать и на бездорожье
Это тоже Mercedes?
Мерседесы, о существовании которых никто не догадывается
Появились изображения интерьера нового Mercedes-Benz GLE
Появились все подробности о новом Suzuki Jimny
Lada Vesta стала самым популярным автомобилем России
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы