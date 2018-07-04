Рассвирепевшие французы сожгли полицейские машины

Власти Франции призвали молодежь успокоиться и прекратить дебоши в городе Нант, где во вторник, 3 июля, полицейские убили нарушившего ПДД водителя. Об этом сообщает The Local.

Протестующие сожгли несколько полицейских машин и подожгли больницу в центре города. Они также бросают коктейли Молотова.

Беспорядки начались после того, как 22-летний водитель был смертельно ранен во время остановки за нарушение правил дорожного движения. Как сообщалось ранее, мужчина оказал сопротивление полиции, из-за чего в него выстрелили. Позднее он скончался в больнице.

По информации властей, проводится расследование, чтобы установить, при каких обстоятельствах застрелили нарушителя и было ли применение оружия обоснованным. Отмечается, что погибший был в розыске по подозрению в грабеже и других преступлениях.

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