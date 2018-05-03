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Советница Трампа попыталась вступиться за коллег и унизила всех женщин

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indy100.com

Помощница президента США Дональда Трампа Келлиэнн Коноуэй прокомментировала скандальный ужин с журналистами из пула Белого дома, в ходе которого комик Мишель Вольф высмеяла пресс-секретаря президента Сару Хакаби Сандерс. Коноуэй выступила с комментарием на телеканале Fox News.

Советница главы государства поспорила с президентом Ассоциации корреспондентов Белого дома, который во время ужина заявил, что нападение на одного журналиста означает нападение на всех журналистов.

«Ну, ребята, только подумайте: разве нападение на одну или пару женщин означает нападение на всех женщин?» — обратилась Коноуэй к ведущему Fox News. Эту же фразу она разместила в Twitter.

Высказывание шокировало многих американок. В комментариях под записью Коноуэй девушки принялись убеждать советницу в недопустимости такой логики и настаивать на том, что женщины не должны воспринимать проблемы других женщин как чуждые.

«Не знаю, Келлиэнн, считать ли слова вашего босса нападками на женщин? Они звучат как нападки лично на меня».

И женщины, и мужчины отметили «абсолютно отвратительное» поведение Трампа по отношению к женщинам, посоветовав Коноуэй проявить солидарность с ними.

«Вы полная лицемерка. Трамп отвратительно ведет себя с женщинам. Где ваше возмущение по этому поводу? Мишель Вольф — комик, ее слова были шуткой. Он же президент Соединенных Штатов и не шутил», — обратился к советнице Роб Горски (Rob Gorski).

«А как насчет нападений по расовому признаку? Или на людей нетрадиционной сексуальной ориентации? Или нападения на окружающую среду? Или на бедных? Белый дом, похоже, не знаком ни с одной из этих проблем», — считает американский учитель с ником @youjoshinme13.

Прием для журналистов — традиционное мероприятие, ежегодно организуемое Ассоциацией корреспондентов Белого дома. В 2017 году Трамп стал первым за 30 лет президентом, который пропустил торжественный прием.

Отношения Трампа с журналистами не заладились с начала предвыборной гонки. Придя к власти, республиканец обвинил авторитетные издания и телеканалы в распространении лжи о нем. Телекомпании NBC, ABC, CBS, CNN и газету The New York Times он назвал врагами американского народа. В 2017 году корреспондентам этих СМИ отказывали в присутствии на брифингах Белого дома.

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