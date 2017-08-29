Трамп запутался в блондинках и оконфузился перед журналистами

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё перепутал двух журналисток-блондинок, пишет The Telegraph.

В ходе мероприятия нескольким репортерам с обеих сторон дали возможность задать вопросы. Трампу показалось, что финский президент указал на представительницу СМИ, которая уже выступала.

«Опять? Вы опять собираетесь дать ей слово?» — обратился Трамп к финскому коллеге. «Нет, это другая девушка», — заявил Ниинистё.

«У нас в Финляндии много блондинок», — заметила корреспондентка.

Ситуация вызвала оживление и смех в зале. Позже корреспондент PBS, присутствовавшая на конференции, опубликовала фотографии двух журналисток в своем Twitter, отметив что девушки совершенно не похожи друг на друга.

В мае в соцсетях посмеялись над тем, что Трамп во время конференции по итогам встречи с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом дважды произнес слово «какао» вместо «кока».