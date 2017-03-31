Журналисты подали в суд на Трампа из-за боязни быть уничтоженными

Бывший шеф бюро Al Jazeera в Пакистане Ахмад Зайдан (Ahmad Zaidan) и внештатный корреспондент Билал Карим (Bilal Kareem) подали в суд на Дональда Трампа. Журналисты утверждают, что они якобы включены в список подлежащих уничтожению лиц из-за связей с террористическими организациями, пишет Politico в пятницу, 31 марта.

В иске, поступившем в окружной суд Вашингтона, репортеры опровергают свою связь с террористами. Они требуют от Трампа, а также от Минобороны, Минюста и ЦРУ США исключить их из любого существующего документа, по которому они могут быть уничтожены ударными дронами.

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В частности, США подозревают Зайдана на том основании, что он взял несколько интервью у главаря террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена. Карим, по мнению американских силовиков, связан с движением «Талибан». Деятельность обеих группировок запрещена в России.

Список был опубликован еще в мае 2015 года. По словам журналистов, включенные в него люди могут быть убиты при помощи беспилотников. Так, Карим, освещающий конфликт в Сирии, утверждает, что пережил уже пять воздушных атак за последний год.

В марте 2017 года газета The Wall Street Journal узнала о том, что Трамп наделил ЦРУ полномочиями атаковать позиции террористов при помощи беспилотных летательных аппаратов.