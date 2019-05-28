Противники мигрантов в США начали строить стену на границе

Противники нелегальной миграции в США за три дня построили участок стены длиной в милю на границе с Мексикой. Об этом сообщает CNN.
Строительством занялась частная некоммерческая компания We Build the Wall («Мы строим стену»), основанная летчиком-ветераном Брайаном Колфаджем, пережившим три ампутации. В инициативе также принял участие консервативный политик Стивен Бэннон, ранее отвечавший за политическую стратегию 45-го президента США Дональда Трампа.
Деньги на стену собрали с помощью краудфандингового сервиса GoFundMe — пожертвований набралось на 8 миллионов долларов. Около 10 дней ушло на подготовку грунта, а стену, высота которой варьируется от 7 до 12 метров, возвели в течение одних выходных. Работы не афишировались, чтобы не привлекать внимание активистов.
Строители также работают над дорогой для патрулей пограничников, средствами против подкопов и установкой камер. Колфадж заявил, что его стена значительно качественнее, чем та, которую строило государство. Сообщается, что это первый случай постройки пограничного барьера частными лицами.
Теперь выкупленный участок земли со всеми построенными конструкциями собираются продать государству за символическую цену в один доллар. Ранее в этом месте — на пересечении государственной границы и границы штатов Нью-Мексико и Техас — не было стены, так как считалось, что поток мигрантов сдерживают горы. Вопреки такой оценке этот участок стал одним из самых свободных для прохода нелегалов и контрабандистов — по словам Колфаджа, ранее здесь каждый день проходили около тысячи людей.
Cтроительство стены на американско-мексиканской границе было одним из основных пунктов программы Трампа на президентских выборах 2016 года. Ради него он успел ввести чрезвычайное положение и перенаправить военные расходы, однако 25 мая стало известно, что суд штата Калифорния наложил запрет на такое использование бюджетных средств Министерства обороны США.