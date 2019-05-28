Противники мигрантов в США начали строить стену на границе

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Противники нелегальной миграции в США за три дня построили участок стены длиной в милю на границе с Мексикой. Об этом сообщает CNN.

Строительством занялась частная некоммерческая компания We Build the Wall («Мы строим стену»), основанная летчиком-ветераном Брайаном Колфаджем, пережившим три ампутации. В инициативе также принял участие консервативный политик Стивен Бэннон, ранее отвечавший за политическую стратегию 45-го президента США Дональда Трампа.

Деньги на стену собрали с помощью краудфандингового сервиса GoFundMe — пожертвований набралось на 8 миллионов долларов. Около 10 дней ушло на подготовку грунта, а стену, высота которой варьируется от 7 до 12 метров, возвели в течение одних выходных. Работы не афишировались, чтобы не привлекать внимание активистов.

Строители также работают над дорогой для патрулей пограничников, средствами против подкопов и установкой камер. Колфадж заявил, что его стена значительно качественнее, чем та, которую строило государство. Сообщается, что это первый случай постройки пограничного барьера частными лицами.

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Теперь выкупленный участок земли со всеми построенными конструкциями собираются продать государству за символическую цену в один доллар. Ранее в этом месте — на пересечении государственной границы и границы штатов Нью-Мексико и Техас — не было стены, так как считалось, что поток мигрантов сдерживают горы. Вопреки такой оценке этот участок стал одним из самых свободных для прохода нелегалов и контрабандистов — по словам Колфаджа, ранее здесь каждый день проходили около тысячи людей.

Cтроительство стены на американско-мексиканской границе было одним из основных пунктов программы Трампа на президентских выборах 2016 года. Ради него он успел ввести чрезвычайное положение и перенаправить военные расходы, однако 25 мая стало известно, что суд штата Калифорния наложил запрет на такое использование бюджетных средств Министерства обороны США.

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