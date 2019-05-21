Американец нарядился стеной и вышел на трибуну к Трампу

Сторонник президента США Дональда Трампа, одетый в костюм стены, пришел на митинг в его поддержку и удостоился приглашения на трибуну. Видео, где Трамп пожимает ему руку, опубликовал YouTube-канал FOX News.

Это произошло во время визита американского президента в штат Пенсильвания. Как сообщило 21 мая издание The Daily Dot, мужчина стоял на митинге в брючном костюме, пиджак, галстук и брюки которого были выкрашены под кирпичную стену. В руках он держал табличку с надписью «#BuildMe» («#ПостройМеня»).

Трамп, увидев мужчину, позвал его на сцену, пожал руку и рассказал сторонникам, что тот прибыл в Пенсильванию из Сан-Диего, где прямо сейчас возводится стена.

Журналисты выяснили, что обладатель костюма оказался пользователем доски, посвященной президенту США, на сайте Reddit. Своим опытом общения с Трампом он радостно поделился с другими пользователями. Они также установили, что такие костюмы продавались на сайте Funidelia и были раскуплены.

6 апреля стало известно, что власти 20 американских штатов подали в суд на Трампа. Причиной иска стало то, что американский лидер использовал режим чрезвычайного положения, чтобы получить из бюджета деньги на строительство стены.

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