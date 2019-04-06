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Власти 20 штатов подали в суд на Трампа

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Дональд Трамп

Власти 20 американских штатов подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс на своем официальном сайте.

Недовольство властей штатов вызвала незаконная попытка администрации Трампа направить 1,6 миллиарда долларов из федерального бюджета на строительство стены на границе с Мексикой. Подразумевалось, что средства будут потрачены на усиление правоохранительных органов, борьбу с наркотиками и возведение военных объектов. К тому же власти считают, что строительство стены принесет ущерб окружающей среде.

«Перенаправление бюджетных средств, предназначенных для ключевых инициатив, на финансирование ненужной и необоснованной стены — абсолютно безответственное действие, подрывающее власть Конгресса и наносящее вред каждому жителю Америки», — заявила Джеймс. Она добавила, что власти штатов продолжат борьбу с «вопиющими злоупотреблениями властью».

В середине февраля Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения из-за отказа Конгресса одобрить финансирование строительства стены на границе с Мексикой. В ответ на это власти 16 штатов подали на него в суд.

В марте стало известно, что американский лидер планирует попросить Конгресс выделить на проект еще 8,6 миллиарда долларов.

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