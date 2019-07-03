Американский бизнес начал сбегать из Китая

Крупнейшие технологические компании из США закрывают свои филиалы в Китае на фоне торговой войны, пишет Nikkei.

По данным издания, которое ссылается на исследование компании Trendforce, поиском новых мест для базирования своих производственных и исследовательских мощностей за пределами Китая занимаются производители компьютеров Dell и HP, интернет-гигант Amazon (выпускающий, помимо прочего, ридер Kindle и цифровой помощник Echo), а также производитель игровых приставок Nintendo, IT-гигант Microsoft, производитель электроники Sony и Google.

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Большинство из них рассматривают в качестве альтернативных площадок Вьетнам, Таиланд, Индонезию или Мексику. Вместе с тем производители серверов и центров обработки данных Quanta Computer, Foxconn Technology и Inventec рассматривают еще и Чехию. Издание обращает внимание на поведение Apple, которую авторы называют «медлительной». Компания начинает задумываться об уходе из Китая только сейчас и собирается перенести около 30 процентов подразделения по производству смартфонов.

Главной и самой очевидной причиной для переноса мощностей опрошенные изданием экономисты называют торговую войну между США и Китаем. Из-за нее обе страны вводят пошлины на продукцию друг друга, и производство в Китае становится невыгодным для компаний, ориентированных на американский рынок. Около 47 процентов продаж Dell и 40 процентов сделок HP приходятся именно на США.

Однако, указывают эксперты, существуют и другие причины. Среди них удорожание рабочей силы в Китае и рост политических рисков, а также замедление роста в стране. Таким образом, тенденция продолжится, даже если президенту США Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину удастся договориться и заключить всеобъемлющее торговое соглашение.

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