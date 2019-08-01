«Атомный взрыв» на газопроводе попал на видео

@M_Sinkhorn / Twitter

Мощный взрыв на газопроводе произошел в американском штате Кентукки. Видеозапись инцидента была опубликована в Twitter.

«Это было похоже на взрыв атомной бомбы», — передает слова очевидца CBS News. Другие свидетели рассказали об ударной волне, которая разбудила их и едва не выбила окна.

На данный момент известно как минимум об одном погибшем в результате произошедшего. Возникший пожар перекинулся на соседние дома, их жители эвакуируются. В настоящее время устанавливается причина взрыва.

В июне сообщалось о пяти пострадавших рабочих после серии взрывов и пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) компании Philadelphia Energy Solutions в Филадельфии, штат Пенсильвания.

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