В США взорвался нефтеперерабатывающий завод

Пять рабочих пострадали в результате серии взрывов и пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) компании Philadelphia Energy Solutions в Филадельфии, штат Пенсильвания. Об этом сообщает The Philadelphia Inquire.

Отмечается, что пожар начался около четырех утра по местному времени (11:00 мск). По предварительным данным, огонь перебросился на бочки со взрывоопасными веществами, что вызвало серию взрывов. Над предприятием поднялось облако черного дыма, пламя видно за несколько километров от места происшествия.

В борьбе с огнем участвуют экипажи нескольких десятков пожарных машин. Из-за инцидента в районе завода ограничено движение транспорта.

Комплекс компании Philadelphia Energy Solutions — самое крупное перерабатывающее предприятие на восточном побережье США, на котором работают около тысячи человек.

В марте сообщалось о мощном взрыве на химзаводе в китайской провинции Цзянсу, который унес жизни 47 человек. 640 пострадавших находились в больницах, 32 из них в тяжелом состоянии. После взрыва здание охватил пожар, который перекинулся на соседние заводы. Взрывной волной выбило окна близлежащих домов и школ.

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