Трамп допустил военный ответ США на атаку против Саудовской Аравии

Дональд Трамп считает военные действия США адекватным ответом на атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Его спросили, может ли силовое вмешательство США, подразумевающее гибель людей, стать пропорциональным ответом на инцидент с Saudi Aramco. Трамп ответил утвердительно, отметив, что необходимо как следует разобраться в случившемся.

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Тем не менее, президент заявил, что согласен с госсекретарем Майком Помпео, ранее обвинившем Иран в этом нападении. При этом он уточнил, что в ближайшее время Вашингтон «точно узнает», кто стоит за атакой.

Ранее американский лидер заявил, что не обещал Саудовской Аравии защиту со стороны Соединенных Штатов.

Утром 14 сентября произошел пожар на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. По официальной информации, возгорание началось в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. 16 сентября американский сенатор Линдси Грэм предложил атаковать нефтеперерабатывающие объекты Ирана.

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